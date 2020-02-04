مقطع لضابط مخابرات تركي يشرح للمرتزقة كيفية التفخيخ بليبيا

أنقرة(صدى):

\وثق مقطع فيديو، قيام ضابط مخابرات تركي، يدعى لعقيد غازي بشرح، كيفية عمليات التفخيخ للمرتزقة السوريين.

وظهر خلال المقطع الذي نشره الناطق باسم قائد الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، صوت شخص يتحدث السورية يشرح لآخر، كيفية لصق مغناطيس بسيارة لإصابة الهدف المراد تفجيره.

وأوضح المسماري في وقت سابق أن العقيد غازي يجيد الحديث بالعربية، وهو قائد عمليات المرتزقة في طرابلس.

وغازي مساعد لضابط تركي آخر يدعى أبو الفرقا، وصفه المسماري بأنه يعتبر الحاكم العسكري التركي في طرابلس.

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