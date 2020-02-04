نجل داعية مشهور يطلق فتاوى غريبة ويُحرم الاختلاط عبر «واتساب»
أطلق الداعية السلفي حاتم الحويني ابن الداعية الشهير أبو إسحاق الحويني عددًا من الفتاوى الغريبة والمثيرة للجدل.
وجاء تحريم الاختلاط عبر واتساب على رأس الفتاوى الغريبة التى أطلقها مؤخرًا، كما قام بتحريم ممارسة رياضة كمال الأجسام، بحجة أنها تكشف العورات.
وضمت قائمة الفتاوى الغريبة التى أطلقها الحويني تحريم الموسيقى، والأناشيد الدينية بجانب إدعائه بأن الاحتفال بعيد الأم حرام شرعًا.
وقد أثارت فتاوى الداعية جدل عدد كبير من متابعيه ما بين مؤيد ومعارض.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92537 ] نشر منذ 34 دقيقة
كلامه عين الصواب .. ماجاب شي جديد ، هذا معروف ..
.. عدا كلمة الإختلاط عبر الواتساب .. ايش المقصود فيها .. ؟
abdul[ عدد التعليقات: 2011 ] نشر منذ 6 دقائق
لم يأت بشيئ جديد لم يقولون به علماء السلف المعاصرين علي الاقل. اين الغرابة؟ في تصدِّيه لكشف العورة لابراز عضلات الفخذين ام للموسيقة او تواصل الاولاد والبنات في غرف الشات او الواتس آب. كوْننا نتفق او لا نتّفق مع تلك النّظرة والفقه شيئ آخر. لا اري شيئ غريب مما اوردتوه عنه. دائما فيه علماء ومشايخ متشددون وآخرون متساهلون وآراء مختلفة من ايام الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين