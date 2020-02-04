نجل داعية مشهور يطلق فتاوى غريبة ويُحرم الاختلاط عبر «واتساب»

أميرة خالد(صدى):

أطلق الداعية السلفي حاتم الحويني ابن الداعية الشهير أبو إسحاق الحويني عددًا من الفتاوى الغريبة والمثيرة للجدل.

وجاء تحريم الاختلاط عبر واتساب على رأس الفتاوى الغريبة التى أطلقها مؤخرًا، كما قام بتحريم ممارسة رياضة كمال الأجسام، بحجة أنها تكشف العورات.

وضمت قائمة الفتاوى الغريبة التى أطلقها الحويني تحريم الموسيقى، والأناشيد الدينية بجانب إدعائه بأن الاحتفال بعيد الأم حرام شرعًا.

وقد أثارت فتاوى الداعية جدل عدد كبير من متابعيه ما بين مؤيد ومعارض.