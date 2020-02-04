فلسطين تُعلق على لقاء نتنياهو والبرهان: «طعنة في الظهر»

القدس(صدى):

علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإثنين، على اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا.

ووصف عريقات بأنه ” طعنة في الظهر “، قائلا : ” هذا اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروج صارخ عن مبادرة السلام العربية، في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية “.