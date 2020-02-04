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بالفيديو.. عروض مغرية على تقسيط هيونداي 2020 من الوعلان 

بالفيديو.. عروض مغرية على تقسيط هيونداي 2020 من الوعلان 
الرياض(صدى):

قدمت شركة الوعلان للتجارة بالتعاون مع البنك الأهلي NCB، عرضاً على هيونداي 2020 بفروع الوعلان في الرياض، القصيم  حائل، الجوف.

ومن أبرز السيارات المشمولة بالعرض:أكسنت 2020، سنتافي 2020، كونا 2020، فيلوستر 2020، سوناتا 2020.

وتضمنت مميزات العرض:بدون دفعة أولى “للعملاء المحولة رواتبهم”بدون رسوم إدارية، 35% دفعة أخيرة،خدمة المساعدة على الطريق مجاناً لمدة سنة، ضمان 5 سنوات أو 100,000 كم.

ويمكن التواصل على الرقم الآتي: 92000988.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 7 دقائق

اللي يشترون بالاقساط ماتو من زمان
عساهم بس يقسطون على بطون عيالهم لنهاية الشهر ..

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