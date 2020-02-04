بالفيديو.. عروض مغرية على تقسيط هيونداي 2020 من الوعلان
قدمت شركة الوعلان للتجارة بالتعاون مع البنك الأهلي NCB، عرضاً على هيونداي 2020 بفروع الوعلان في الرياض، القصيم حائل، الجوف.
ومن أبرز السيارات المشمولة بالعرض:أكسنت 2020، سنتافي 2020، كونا 2020، فيلوستر 2020، سوناتا 2020.
وتضمنت مميزات العرض:بدون دفعة أولى “للعملاء المحولة رواتبهم”بدون رسوم إدارية، 35% دفعة أخيرة،خدمة المساعدة على الطريق مجاناً لمدة سنة، ضمان 5 سنوات أو 100,000 كم.
ويمكن التواصل على الرقم الآتي: 92000988.
البرد اشتد[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 7 دقائق
اللي يشترون بالاقساط ماتو من زمان
عساهم بس يقسطون على بطون عيالهم لنهاية الشهر ..