غوميز بعد أنباء رحيله: «أنتم عائلتي» (فيديو)

ماجد محمد (صدى):

أعرب لاعب الهلال الفرنسي غوميز، عن سعادته بالتواجد في المملكة، وذلك تزامنًا مع شائعات رحيله إلى نادي بتركيا.

ونشر “غوميز” عبر حسابه على “تويتر” فيديو يوثق لحظات له مع أسرته في المملكة، وهو يرتدي الزي السعودي في الصحراء.

وعلق غوميز:” لاشئ أكثر أهمية عن العائلة والمنزل، و أشعر وكما أنني في منزلي هنا فالسعودية. شكرا لكل المحبة التي تشاركونني فيها معي ومع عائلتي، لأنكم أنتم عائلتي أيضا “.

وكانت صحف تركية زعمت أن اللاعب يسعى للرحيل عن النادي بعد أن تحقق هدفه، وهو جمع المزيد من الأموال.

وأكد “غوميز” على أنه جاء إلى الهلال من أجل دوري أبطال آسيا، وليس لجمع المزيد من الأموال.

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