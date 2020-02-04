دهس 13 طفلا في مدرسة ابتدائية بالأقدام
شهدت إحدى المدارس الابتدائية في كينيا، مصرع 13 طفلا في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين؛ لأسباب غير معروفة.
ولقي الأطفال مصرعه دهسًأ بالأقدام، فقالت الشرطة : وقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي ( 02:00ً ت غ) عندما غادر طلاب مدرسة كاكاميغا الابتدائية المدرسة. ثم حدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليا.
و كتب الصليب الأحمر الكيني على تويتر: “تدافع قاتل في مدرسة كاكاميغا الابتدائية”، موضحا أنه ساعد في نقل التلاميذ.
وعلق رايلا أودينغا، رئيس الوزراء السابق على المأساة. وكتب على تويتر يقول: “تعازي الحارة للأهالي الذين فقدوا أحبائهم في المأساة المؤسفة الحزينة في مدرسة كاكاميغا الابتدائية”.
وأضاف: “أتمنى الشفاء السريع للأطفال المصابين، وأصلي لكي يمنح القدير القوة للعائلات المتضررة”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92529 ] نشر منذ 47 دقيقة
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