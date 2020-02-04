دهس 13 طفلا في مدرسة ابتدائية بالأقدام

نيروبي(صدى):

شهدت إحدى المدارس الابتدائية في كينيا، مصرع 13 طفلا في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين؛ لأسباب غير معروفة.

ولقي الأطفال مصرعه دهسًأ بالأقدام، فقالت الشرطة : وقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي ( 02:00ً ت غ) عندما غادر طلاب مدرسة كاكاميغا الابتدائية المدرسة. ثم حدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليا.

و كتب الصليب الأحمر الكيني على تويتر: “تدافع قاتل في مدرسة كاكاميغا الابتدائية”، موضحا أنه ساعد في نقل التلاميذ.

وعلق رايلا أودينغا، رئيس الوزراء السابق على المأساة. وكتب على تويتر يقول: “تعازي الحارة للأهالي الذين فقدوا أحبائهم في المأساة المؤسفة الحزينة في مدرسة كاكاميغا الابتدائية”.

وأضاف: “أتمنى الشفاء السريع للأطفال المصابين، وأصلي لكي يمنح القدير القوة للعائلات المتضررة”.