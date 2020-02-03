نقل مريض بالسمنة يزن 300 كجم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز
استنجد مريض بالسمنة يزن حوالى 300كجم لطلب المساعدة، وذلك من منزله بحى السلامة بمحافظة جدة.
ومن جهتهم، استجاب الدفاع المدنى والهلال الأحمر لطلب المريض، حيث تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة لتلاقى العلاج اللازم.
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🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45573 ] نشر منذ 14 دقيقة
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🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45573 ] نشر منذ 14 دقيقة
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92529 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يشفيه ويكون باالعون ,,