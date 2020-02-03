امرأة تقاضي زوجها بعد 4 أيام زواج بسبب شهر العسل
هربت زوجة إماراتية من زوجها بعد 4 أيام من الزواج؛ بسبب قضاء شهر العسل في بلد عربي بعد أن وعدها بتقضيته في بلد أوروبي.
وصممت الزوجة على العودة لبلدها؛ حيث أجبر الزوج على إلفاء الحجز رغم الخسارة المالية من وراء ذلك، وعادا بناءً على رغبتها للدولة بعد أربعة أيام فقط.
رفعت الزوجة دعوى طلاق بعد عودتها إلى وطنها؛ لعدم إيفاء الزوج بوعده.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92529 ] نشر منذ 51 دقيقة
إمرأة عنفوقيه ,,
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14911 ] نشر منذ 44 دقيقة
وش تبين هناك انتبهي من كرونا😊😂
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45573 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله لايبلانا
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 13 دقيقة
العرق دساس والفكه منها غنيمه قبل أن تمر الشجره 🌴