شاهد.. مواطنة تستنجد بأمير الحدود الشمالية لإنقاذ والدها

نايف السالم(صدى):

شاهد أمير الحدود الشمالية يوجه بعلاج مريض فى محافظة رفحاء

بالفيديو أمير الحدود الشمالية لمواطنة : أبشري بسعدك .. واللي بخاطري يجيك

تعهد أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان، بتلبية لمطالب عدد من النساء كانوا بانتظاره في مقر محافظة رفحاء، والتى قام بزيارتها اليوم.

ورصد مقطع فيديو متداول مقابلة الأمير لبعض النساء، حيث قال لأحدهن :أبشري بسعدك حاضر واللي بخاطري يجيك بإذن الله دامك بديرة العز والخير وسلمان ومحمد.

كما استجاب لطلب مواطنة أرادت منه أن يساعدها في إنقاذ والدها المريض، حيث وجه بمتابعة حالته وتوفير العلاج المناسب له.