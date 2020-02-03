إتلاف 2 طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك ببلدية طريف

سلطان الهوير(صدى):

أتلفت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ٢ طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الأدمي ” الفاسدة “،والتي تمت مصادرتها خلال الجولات الميدانية التي نفذتها ادارة صحة البيئة خلال الربع الاخير من العام ٢٠١٩ على المنشات ذات العلاقة بالصحة العامة .

هذا وقد حث رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي، ادارة صحة البيئة والمراقبين علي الجد والاجتهاد والاستمرار، مؤكدا للجميع حرص البلدية على عدم التهاون في الامور المتعلقة بمجال صحة الانسان.