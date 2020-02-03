مطار جازان في ورطة بسبب خدماته السيئة والصمت يخيم على المسؤولين (فيديو)

نايف السالم(صدى):

منع مطار جازان في مشهد مثير للجدل مراسل قناة الإخبارية من إجراء استطلاع رأي مع المسافرين؛ حول مستوى الخدمات المقدمة.

وقال مراسل الإخبارية إن مدير المطار قال لهم إنهم يستطيعون التواصل معه في السماء للحديث بشأن دخولهم لإجراء استطلاع؛ إلا أنه أغلق هاتفه ولم يرد عليهم.

وأشار المراسل إلى أن المطار يشهد مؤخرًا العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بسبب تأخر الرحلات وسوء الخدمات المقدمة.

يذكر أن صحيفة “صدى” سلطت الضوء منذ 3 أيام على واقعة هبوط طائرة أقلعت من مطار الرياض في مطار جدة بشكل مفاجيء رغم أنها كانت تتجه لجازان، والتي أثارت غضب الركاب بشكل كبير.

وقالت مصادر خاصة لصحيفة “صدى ” إن الرحلة رقم ١٧٨٥ والتي أقلعت في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، عدلت مسارها حين دخلت أجواء مدينة بيشة، إذ فوجئ ركاب الطائرة بهبوطهم في مطار جدة قبل لحظات دون إبلاغهم بأي سبب، مما تسبب في تأخرها من 10 مساءً وحتى الثالثة والنصف فجرًا.

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