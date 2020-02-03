مواطنة بالرياض تستغيث من عمها: «يعذبنا ومسكنا بمزبلة» (فيديو)

خاص(صدى):

استغاثت مواطنة من سوء معاملة عمها لها ولأسرتها بعد وفاة والدها منذ 8 سنوات؛ لافتة إلى أنه لا يعاملهم بشكل آدمي.

وقالت المواطنة التي تسكن بالرياض إن عمها بعد وفاة والدها جعلهم يسكنون في مكان غير مؤهل للحياة، ووصفته بـ “المزبلة”، حيث نشرت فيديو يوثق المسكن الذي يعيشون به، والذي بدى عشوائيًا وغير آدمي.

وكتبت المواطنة في شكوتها عبر “تويتر” : «اللي قادر يساعدنا ويشوف حل لنا لا ينسانا كلنا فوق الارض وما أظن اللي مغنيه الله يبخل علينا حنا عايله بعد ما توفئ ابوي سكنا عند عمنا وهذا حالنا من مات بعد صبر ٨ سنوات صورت لكم المكان اللي ننام فيه وناكل فيه ونصلي فيه حنا من سكان الرياض اقسم بالله معاملته لنا م كاننا بشر انقذونا».

وتابعت: «انقذونا من العذاب اللي حنا فيه عندنا رجال ما يعرف رحمة الله»، مضيفة أن نجل عمها متزوج من شقيقتها وقام بطلاقها منذ الشهر الأول وأخذ قرض عليها.

وأضافت المواطنة: «انقذونا تكفون والله مالنا احد بالدنيا وعندي كل شي يثبت كلامي من اوراق وصور بيت واللي يبي يساعد كل شي عندي يثبت كلامي انقذوننا تكفون».

وتواصلت وزارتي العمل والإسكان على الفور مع شكوى المواطنة؛ مطالبين بإمدادهم بطريقة تواصل معها ومعلومات أكثر عن حالتها.

وتعمل وزارتي العمل والإسكان وعدد من المواطنين على التواصل مع المواطنة؛ لإيجاد حل لها.