المسماري يفضح مرتزقة تركيا في ليبيا: «أردوغان يدير شبكة إرهابية دولية»

طرابلس(صدى):

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، عن أسماء قادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة للقتال في صفوف ميليشيات طرابلس.

وأشار إلى أنه من بينهم شخص يدعى عقيد غازي يقود المرتزقة السوريين في ليبيا، مشيرا إلى أن جنسيات الإرهابيين الذي نقلوا إلى ليبيا سورية وعراقية وليبية.

ولفت خلال مؤتمر صحفي،إلى أن الرئيس التركي أردوغان كان يريد إرسال 18 ألف إرهابي إلى ليبيا.

واضاف أن تركيا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 مسلح من تنظيم جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة، مضيفا أن قاعدة معيتيقة تحولت إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل، مؤكدا أن الرئيس التركي نقل 1500 مسلح من تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا.

وأوضح المسماري أن أردوغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا.

وقال “المسماري” إن الرئيس التركي يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي أنشأها.

وعرض المسماري أدلة على تورط أردوغان في دعم الإرهاب في ليبيا، مؤكدا أن سياسته أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.