«فوزان السابق» أول ممثل لـ المملكة لدى مصر منذ عام ١٩٢٥م

علي القحطاني(صدى):

يعتبر فوزار السابق أول ممثل للمملكة لدى مصر منذ عام 1935 وحتى 1948، حيث اختاره الملك المؤسس رحمه الله من بين التجار السعوديين الذين كانت لهم الريادة في التبادل التجاري في مصر.

وفيي عام 1925م كلف الملك عبدالعزيز، رحمه الله الشيخ فوزان السابق القيام بأعمال وكالة “مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها” في مصر.

وذلك حتى تمَّ توحيد المملكة بتاريخ 22 سبتمبر 1932م ليصبح مسماها وكالة المملكة العربية السعودية في مصر، قبل أن تتحول البعثة الدبلوماسيةالى مفوضية، ثم الى سفارة.

وفي عام 1936 أصبح وزير مفوض للمملكة في مصر ولأكثر من 30 عميدا للسلك الدبلوماسي في مصر.