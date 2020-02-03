بالفيديو.. وزير الخدمة المدنية: مذهول من كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي
تحدث سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية عن كفاءة الموظفين والموظفات في القطاع الحكومي، قائلا إن المنظومة الحكومية بشكل كامل لديها كفاءات عالية وحقيقية.
وأوضح الحمدان خلال لقاء تلفزيوني:” للأسف الكثير من هذه الفئات مهدرة بسبب أن الإجراءات الموجودة تعيق كثير من الإبداع والتميز في الأداء لذلك نعمل مع المنظومة الحكومية كاملة”.
وأشار الحمدان:” أتحدث اليوم عن مجموعة من الزملاء والزميلات في وزارة الخدمة المدنية ليس تحديدا في الوزارة والفروع في مختلف مناطق المملكة”.
وتابع الحمدان:” أن الموظفين علي درجة عالية من الكفاءة، ولا أقول هذا الكلام مجاملة ولكن حقيقة فعلا مذهول وأقول وين كانوا هؤلاء فقط كل الذي يحتاجونه أن تمنحهم فرصة”.
عادل عبدالله[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 17 دقيقة
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