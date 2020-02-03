بالفيديو.. وزير الخدمة المدنية: مذهول من كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي 

علي القحطاني(صدى):

تحدث سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية عن كفاءة الموظفين والموظفات في القطاع الحكومي، قائلا إن المنظومة الحكومية بشكل كامل لديها كفاءات عالية وحقيقية.

وأوضح الحمدان خلال لقاء تلفزيوني:” للأسف الكثير من هذه الفئات مهدرة بسبب أن الإجراءات الموجودة تعيق كثير من الإبداع والتميز في الأداء لذلك نعمل مع المنظومة الحكومية كاملة”.

وأشار الحمدان:” أتحدث اليوم عن مجموعة من الزملاء والزميلات في وزارة الخدمة المدنية ليس تحديدا في الوزارة والفروع في مختلف مناطق المملكة”.

وتابع الحمدان:” أن الموظفين علي درجة عالية من الكفاءة، ولا أقول هذا الكلام مجاملة ولكن حقيقة فعلا مذهول وأقول وين كانوا هؤلاء فقط كل الذي يحتاجونه أن تمنحهم فرصة”.