وزارة العدل توضح طريقة إصدار الوكالة الإلكترونية للمتواجدين في القاهرة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة العدل طريقة إصدار الوكالة الالكترونية للمتواجدين في القاهرة، حيث ذكرت أنه يمكن للمتواجدين فى القاهرة عليهم بالتواصل مع سفارة المملكة فى القاهرة أو أحد الموثقين المرخص لهم في مصر.

جاء ذلك ردًا على أحد متابعى صفحة ” التواصل العدلى ” التابعة للوزارة بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، والذى سأل ” هل استطيع اصدار وكاله الكترونيا وانا في القاهرة.

وأجابت العدل :نسعد بخدمتك في السفارة السعودية بالقاهرة ، أو لدى أحد الموثقين المرخص لهم في مصر وفي الحالة هذه لا بد من تصديقها من وزارتي العدل والخارجية المصرية ثم السفارة السعودية قبل تصديقها بالسعودية.