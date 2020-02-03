سرقة بطارية «ساهر» بطريق السيل – طائف

مكة المكرمة(صدى):

شهد طريق مكة السيل باتجاه الطائف تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة لسرقة بطاريته.

وباشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة الواقعة، بعد أن تسلمت العمليات المشتركة بلاغا يفيد بسرقة بطارية أحد أجهزة الرصد الآلي وإلحاق الضرر به.

ورفعت الجهات الأمنيةالبصمات وتسلم مركز شرطة الشرائع ملف القضية؛ حيث لم تكن هذه الحادثة الأولى في العاصمة المقدسة؛ فشهدت المنطقة 4 حالات سرقة مشابهه في أخر 10 أيام.