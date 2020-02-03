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بالفيديو.. أول ظهور لـ «حسن جميل» بعد انفصاله عن المغنية العالمية ريهانا

بالفيديو.. أول ظهور لـ «حسن جميل» بعد انفصاله عن المغنية العالمية ريهانا
متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو رجل الأعمال حسن جميل، لأول مرة وذلك بعد انفصاله عن المغنية العالمية ريهانا .

وجاء ذلك خلال تواجده في مدرجات إستاد “هارد روك” في مدينة ميامي بولاية فلوريدا ، لحضور حفل السوبر بول .

وتفاعل حسن جميل مع أغنية المغنية الأمريكية جنيفر لوبيز ، التي أحيت الحفل برفقة المغنية شاكيرا .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 42 دقيقة

هذا الابله ضيع مصرياته على تكونيه عطته كعابي 😂😂😂🤣

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