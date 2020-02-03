بالفيديو.. أول ظهور لـ «حسن جميل» بعد انفصاله عن المغنية العالمية ريهانا
أظهر مقطع فيديو رجل الأعمال حسن جميل، لأول مرة وذلك بعد انفصاله عن المغنية العالمية ريهانا .
وجاء ذلك خلال تواجده في مدرجات إستاد “هارد روك” في مدينة ميامي بولاية فلوريدا ، لحضور حفل السوبر بول .
وتفاعل حسن جميل مع أغنية المغنية الأمريكية جنيفر لوبيز ، التي أحيت الحفل برفقة المغنية شاكيرا .
محماس السادس[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذا الابله ضيع مصرياته على تكونيه عطته كعابي 😂😂😂🤣
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92498 ] نشر منذ 39 دقيقة
خيبك الله ..