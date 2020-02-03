إصابة 19 شخص إثر حادث مروع في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: بأن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم طرف واحد (باص) على طريق وادي بن هشبل (السليل) مما أدى إلى عدد من الإصابات.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع عند الساعه ٩:٢٥ صباح اليوم ، توجهت ٦ فرق إسعافية للموقع واتضح وجود ١٩ إصابة بين متوسطة وبسيطة .

وأردف: تم التعامل مع الحالات من قبل الفرق الإسعافيه وتم نقل ١٦ إصابة عن طريق فرق الهلال الاحمر الى مستشفى الخميس المدني بينما نقلت ثلاث حالات عن طريق فرق إسعافية آخرى مشاركه بالموقع.