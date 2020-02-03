توخيل يحسم أمر رحيل مبابي بعد مشاجرة الأخير معه

وكالات(صدى):

علق الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان على خلافه الذي وقع مع اللاعب كيليان مبابي خلال مباراة مونبييليه يوم السبت الماضي في الدوري الفرنسي.

وقال توخيل قال في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “لا يوجد شيء شخصي بين مبابي وبيني. أعلم تعطشه للمشاركة في المباريات. إنه أمر طبيعي، لكنني أريد أيضًا الدفع باللاعبين على مقاعد البدلاء. لا أعتقد أن ما حدث يوم السبت سيجعل مبابي يغادر النادي. إنه لاعب لدينا ولديه عقد”.

وأضاف: أنا متأكد من أن غرفة الملابس تتفهم قراراتي، انتهت المباراة بالفوز بخماسية، إذا أردت أن أكون سياسيا، لكنت قد عملت في السياسة”.

وعن عدم قدرته على تغيير النجم البرازيلي نيمار قال: “إن كنت سأتخذ قرارات سياسية فأنا ضائع، الكل سيمارس ضغوطا عليّ، ولن أستطيع تغيير سوى اللاعبين الشباب”.