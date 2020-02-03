لم يتحمل وفاة زوجته فلحق بها بعد 10 ساعات فقط
لم يتحمل مسِّن إماراتي فراق زوجته ورفيقة دربه، فلحق بها بعد 10 ساعات من دفنها.
وتوفيت الزوجة صباح اليوم الاثنين، نتيجة لمرضها وكبر سنها، ليتم دفنها والصلاة عليها.
وفوجئت العائلة، بوفاة زوج المتوفاة بعدها بـ 10 ساعات بسبب مرضه أيضًا، وعدم تحمُّله صدمة وفاة زوجته.
مهتوى[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
يعنى السالفه ممكن تحصل اذن ايه لانى كان يحقق معى احد الضباط العرب وهو يقول اسم امك قلت ليلى قال هذا كبرك وامك اسمها ليلى قلت امر الله قال انزين وينها امك ليلى قلت توفت الى رحمة الله قال ابوك انزين وين قلت اوووه ميت من زمان قال شلون مات ابوك قلت ابد مات ياعينى بحسرته على امى ليلى قال وين الفلكه -عنبوه ملعون الخامس اها هذى السالفه طلعت جد هنا مادرى شلون مامشاها وجاب الفلكه