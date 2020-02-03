لم يتحمل وفاة زوجته فلحق بها بعد 10 ساعات فقط

أبوظبي(صدى):

لم يتحمل مسِّن إماراتي فراق زوجته ورفيقة دربه، فلحق بها بعد 10 ساعات من دفنها.

وتوفيت الزوجة صباح اليوم الاثنين، نتيجة لمرضها وكبر سنها، ليتم دفنها والصلاة عليها.

وفوجئت العائلة، بوفاة زوج المتوفاة بعدها بـ 10 ساعات بسبب مرضه أيضًا، وعدم تحمُّله صدمة وفاة زوجته.