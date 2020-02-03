«بن خلف العنزي» يصدر قراراً بترقية عدد من موظفي بلدية طريف

فاطمه الرويلي(صدى):

أصدر رئيس بلدية محافظة طريف المهندس / عودة بن خلف العنزي قراراً بترقية عدد من موظفي البلدية جاء على النحو التالي :

سبتي عويد الاشجعي الى المرتبة الخامسة

عبدالله باني الفهيقي الى المرتبة الخامسة

عيد علي الحازمي الى المرتبة الخامسة

سطام عايد المنفي الى المرتبة الرابعة

مدالله حوري الحازمي الى المرتبة الرابعة

علي محمد العنزي الى المرتبة الرابعة

ثامر طلب الفهيقي الى المرتبة الرابعة

‏من جانبة هنأ رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي الزملاء الذي تمت ترقيتهم متمنياً لهم التوفيق والسداد .