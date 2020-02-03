شاهد إعلامي يسخر من مدرب النصر بطريقة مضحكة

نواف السالم(صدى):

سخر الناقد الرياضي والإعلامي، سلطان الحارثي، من التصريحات التى أدلى بها مدرب النصر، روي فيتوريا، مؤخرًا، عقب مباراة فريقه أمام ضمك بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصف فيتوريا حالة فريقه في مباراته أمام ضمك بأنه كان كالكاتشب، موضحًا بأن فريقه حاول إحراز الأهداف ألا أنه كان ينقصه شيء فقط، هو الاستفادة من الفرص وإحراز الأهداف.

وأثارت تصريحات مدرب النصر انتباه الناقد الرياضى الذى سارع بنشر مقطع كارتون لأغنية بعنوان الكاتشب، على حسابه الرسمى بموقع تويتر، وعلق عليها قائلا:طعم ” الكاتشب ” رائع لذيذ المذاق ..أهدني ” الكاتشب ” أحبك في الحال .