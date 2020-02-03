غوميز يتفوق على حمدالله خلال الموسم الجاري

ماجد محمد(صدى):

تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، من التفوق على المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر، خلال المنافسة على لقب هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري.

وتصدر غوميز قائمة ترتيب الهدافين، بوصوله إلى 13 هدفا، مقابل 12 لحمدالله، فيما جاء الدولي السوري عمر السومة ثالثا بـ11 هدفا سجلها مع أهلي جدة.

وتفوق غوميز (34 عاما) على حمدالله في صناعة الأهداف لزملائه أيضا، إذ ساهم في صناعة 4 أهداف، مقابل هدف واحد صنعه حمدالله للاعبي النصر.

وجاءت أهداف غوميز الـ 13 من 16 مباراة شارك فيها، مقابل 12 هدفا لحمدالله من 14 لقاء، لكن دقائق لعب حمدالله تعد أكثر من غوميز، إذ شارك المهاجم المغربي (29 عاما) في 1241 دقيقة، في حين وصل عدد دقائق لعب غوميز إلى 1075، حيث يسجل حمدالله هدفا في كل 103 دقائق، وبالمقابل يحرز غوميز هدفا في كل 82 دقيقة.

وتشير الإحصائيات إلى أن تسديدات حمدالله على المرمى وصلت إلى 30، أكثر من مهاجم الهلال الذي سدد 26 مرة، لكن دقة تسديدات غوميز تبلغ 72%، مقارنة بحمدالله 51%.

كما تفوق غوميز في صناعة الأهداف، إلا أن حمدالله صنع 19 فرصة، في حين أن عد الفرص التي صنعها غوميز بلغت 12، لكن حمدالله كان أكثر وقوعا في مصيدة التسلل “9 مرات”، وبفارق مرة واحدة عن غوميز.

وأحرز المهاجم الفرنسي هدفين من علامة الجزاء، مقارنة بحمدالله الذي سجل 3 أهداف، لكن أرقام حمدالله تفوقت على غوميز في الجوانب الدفاعية، إذ حقق 6 حالات ناجحة في الافتكاك مقابل 2 لغوميز، ووصل معدل دقة افتكاك لاعب النصر إلى 85% وغوميز إلى 66%.

ومرر حمدالله 206، مقارنة بغوميز الذي مرر 144 تمريرة ناجحة، لكن دقة تمريرات الفرنسي في ساحة الخصم وصلت إلى 76% أفضل عن حمدالله الذي بلغت نسبته 67%.