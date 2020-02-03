كتابة الإثبات المقررة في الأنظمة العدلية السعودية

فهد القزيز(صدى):

تعتبر الكتابة من بين طرق الإثبات في الأنظمة العدلية؛ حيث تحتل المرتبة الأولى من بين هذه الطرق؛ فيمكن من خلالها إثبات واقعة أو أمر ما.

وتنقسم الكتابة التي يكون بها الإثبات إلى نوعين، فهي يا أما تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية.

والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من صاحب الشأن، وذلك طبقا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وفقًا لما ذكره حساب التواصل العدلي الرسمي على “تويتر”، والتابع لوزارة العدل.

والورقة العادية هي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

ويحتل الإثبات بالكتابة المرتبة الأولي؛ لما تحمله الكتابة من مزايا المتعددة مثل امكانية بقائها واستمرارها دون ارتباط بكاتبها أو موقعها.