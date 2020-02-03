سيدة تطلب الطلاق من زوجها: نسي الاحتفال بعيد زواجنا

القاهرة(صدى):

طلب سيدة مصرية الطلاق من زوجها لنسيانه الاحتفاء بذكرى زواجهما، حيث تعذر استمرار العلاقة بين الطرفين بعد استنفاد جميع الحلول.

ومن بين حالات الطلاق الغريبة أيضا، رفعت ربة منزل دعوى طلاق بسبب شعورها بالملل مع زوجها، فحياتهما خالية من التجديد الذي رأته أمراً أساسياً في استمرارية حياتهما معاً.

ومن جانبها، لجأت سيدة للطلاق بسبب ممارسة زوجها الكذب في كل شيء، وعندما طلبت منه أن يكون واضحاً وصادقاً في أفعاله وتصرفاته أوضح لها أنها لا تستحقه.