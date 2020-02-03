سيدة تطلب الطلاق من زوجها: نسي الاحتفال بعيد زواجنا
طلب سيدة مصرية الطلاق من زوجها لنسيانه الاحتفاء بذكرى زواجهما، حيث تعذر استمرار العلاقة بين الطرفين بعد استنفاد جميع الحلول.
ومن بين حالات الطلاق الغريبة أيضا، رفعت ربة منزل دعوى طلاق بسبب شعورها بالملل مع زوجها، فحياتهما خالية من التجديد الذي رأته أمراً أساسياً في استمرارية حياتهما معاً.
ومن جانبها، لجأت سيدة للطلاق بسبب ممارسة زوجها الكذب في كل شيء، وعندما طلبت منه أن يكون واضحاً وصادقاً في أفعاله وتصرفاته أوضح لها أنها لا تستحقه.
مهتوى[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 58 دقيقة
يهبا هو بعد نسى عيد الزواج اخلعيه انخلعت رقبته بلا بعد بعد مابقى الا هى ينسى عيد جوازكم بس عسى صاحبة القصه مثل ماهى بالصوره ولا تهبا هى
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92497 ] نشر منذ 51 دقيقة
هههههههههههههه ,,,
.. ياهي عنفوقيه من جد ..