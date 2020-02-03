حمدالله ينشر الصورة الأولى لمولوده ونادي النصر يحتفل به

طلال الغامدي(صدى):

أقامت إدارة كرة القدم اليوم احتفالية بنجم الفريق الكابتن عبدالرزاق حمدالله بمناسبة قدوم مولوده الأول ..

احتفلت إدارة نادي النصر، اليوم الاثنين، باللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ على خلفية قدوم مولوده الأول.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صورًا من الاحتفالية باللاعب المغربي.

ومن جانبه غرد حمدالله بمناسبه قدوم مولوده؛ حيث نشر أول صورة له معلقا: “سلام عليكم ، رزقني الله بمولود سميته محمد ريان اسأل الله أن يجعله من أوليائه وخاصته الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمين يا رب”.