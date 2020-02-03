«الجسمي» يُهدد فنانة أخرى بعد مريم حسن: «الدور الجاي عليكي»

أبوظبي(صدى):

هدد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي فنانة جديدة، على غرار قضية الفنانة مريم حسن التي ألقي القبض عليها مؤخرا.

وتوعد “الجسمي”، وهو شقيق حسين الجسمي، الفنانة جليلة؛ حيث قال عبر خاصية “ستوري” على انستجرام: “الدور الجاي على واحدة (جليلة) الحيا تدعي أنها عراقية والعراق برئ منها وتروج بين الفاسقات أمثالها أن عندها فيديو علي وحنشوف من اللي بيضحك بالآخر، انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري”.

يذكر أن محكمة استئناف دبي قد قضت الأحد ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة.