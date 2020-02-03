وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الخامس

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, رأس معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بقصر الحكم اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة ” الخامس “, بحضور مديري فروع الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة, وعدد من رجال الأعمال.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جداول الأعمال وتقديم عرض ملخص تنفيذي عنها وتوصيات الاجتماع السابق, كما تمت مناقشة حالة مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

كما جرى استعراض عدد من المبادرات المقدمة من بعض القطاعات الخاصة وأخرى من القطاع غير الربحي وبحث أوجه تعزيز التعاون معها لدعم برامج السكان التنموي والخدمات التنموية والتطوعية بالمنطقة, والدعم لتأسيس جمعية أهلية للإسكان التنموي بالمنطقة.

وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.