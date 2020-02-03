شاهد.. وزيرة تنسى «الكمام» أمام 300 شخص عائد من الصين

القاهرة(صدى):

تعرّضت وزارة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، إلى موجة سخرية عارمة من المصريين بعد ظهورها اليوم الاثنين بملابس الحجر الصحي.

وظهرت الدكتورة هالة زايد، بملابس الحجر الصحي ذات اللون الأصفر ومعها فريق صحي؛ أثناء استقبالها 300 مصريًا قادمين من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس «كورونا».

ولفتت الوزيرة النظر بارتدائهما «الكمام» دون أن تغطي أنفها، ما جعلها تصل إلى التريند في مصر خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها بشكل فوضوي؛ وفقًا لبعض المغردين.