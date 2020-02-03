الأهلي يعلن عن قائمة الأهلي في البطولة الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

أعلن النادي الأهلي، اليوم الاثنين، عن قائمة الفريق في دري أبطال آسيا 2020م.

ووقع اختيار الأهلي على الأجانب “عمر السومة- يوسف بلايلي – لوكاس ليما – جانيني تافاريس”.

كما اعلن الأهلي عن إضافة لوكاس ليما بدلًا عن سوزا بسبب اصابته ، كما تم استبعاد ماركو مارين وإضافة جانيني.

في حين أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا عن إصابته بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الأوتار والأربطة خلف الركبة، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة (3) أسابيع، من تاريخ الإصابة، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق.