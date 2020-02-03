السويكت يمزح مع «حمدالله» بعد قدوم مولوده: ليش ما سميته صفوان

طلال الغامدي(صدى):

هنأ الدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر، نجم الفريق الكابتن عبدالرزاق حمدالله بمناسبة قدوم مولوده الأول.

وقال السويكت عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ما شاء الله تبارك الله .. رزقك الله شكر الواهب وبر الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره .. ليش ما سميته (صفوان).

ومن جانبه غرد حمدالله بمناسبه قدوم مولوده؛ حيث نشر أول صورة له معلقا: “سلام عليكم ، رزقني الله بمولود سميته محمد ريان اسأل الله أن يجعله من أوليائه وخاصته الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمين يا رب”.

ورد حمدالله على رئيس النصر قائلا : السلام عليكم اخي صفوان ، لي شرف أن يكون إسم إبني مماثل لإسمك .. لاكن أعدك إن زادني الله في رزق الأولاد سأسمي صفوان.