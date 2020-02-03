بالصور.. مواصفات خيالية لميتسوبيشي اوتلاندر 2021

طوكيو (صدى):

يترقب عشاق السيارات سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 التي تتميز بتصميم فريد ومواصفات خيالية.

وجاءت ميتسوبيشي اوتلاندر بتشابهات في الشبك الأمامي الديناميكي على شكل الدرع، والمصابيح الأمامية على شكل T، والمصابيح الخلفية LED المنحوتة بشكل جريء.

وتميزت داخلية السيارة بلوحة لمسية لنظام المعلومات الترفيهية، حيث ازدادت المساحة الداخلية بشكل عام، بالإضافة إلي أن السيارة ستتوفر بخمسة أو سبعة مقاعد، مع عدد واسع من أنظمة مساعدة السائق مثل البقاء في حارة الطريق والتحذير من الاصطدام الأمامي ومرآة رقمية للرؤية الخلفية.

واستخدمت النسخة الهجينة محرك 2.4 لتر بأربعة سلندر بقوة 126 حصان مع موتورين كهربائيين بقوة 94 حصان ومدى 70 كيلومتر.