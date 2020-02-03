نشاط رياح وسحب رعدية ممطرة غدًا على 9 مناطق

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الثلاثاء، بأن تكون السماء غائمة جزئيا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق شاملة جازان، ومكة المكرمة، والقصيم، وعسير، والمدينة المنورة، والباحة وحائل، والأجزاء الغربية من الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضافت أن أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة ستشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة وغبار يسبب يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت فى التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فى حين تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ونوهت بأن أعلى درجة حرارة ستكون فى مكة المكرمة حيث ستبلغ 31، فى حين ستكون أدنى درجة فى عرعر والبالغة 03.