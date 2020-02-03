توجه إلى إلغاء الكفالة نهائيًا

خاص(صدى):

تحدث مصدر خاص لـ «صدى» عن وجود توصيات لتعديل نظام الكفالة في المملكة، إذ سيتم إلغاءه نهائياً.

وأكد المصدر، أن التعديلات تتضمن أن تقتصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل فقط.

ووفقًا للمصدر الخاصة، فإنها اشتملت كذلك على إتاحة التنقل والخروج والعودة والاستقدام للوافدين دون شرط موافقة صاحب العمل.

ولم يؤكد المصدر ذاته، أنه تم إقرار التعديلات الجديدة، مشددًا على أنها لا تزال قيد الدراسة.