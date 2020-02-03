توجه إلى إلغاء الكفالة نهائيًا
تحدث مصدر خاص لـ «صدى» عن وجود توصيات لتعديل نظام الكفالة في المملكة، إذ سيتم إلغاءه نهائياً.
وأكد المصدر، أن التعديلات تتضمن أن تقتصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل فقط.
ووفقًا للمصدر الخاصة، فإنها اشتملت كذلك على إتاحة التنقل والخروج والعودة والاستقدام للوافدين دون شرط موافقة صاحب العمل.
ولم يؤكد المصدر ذاته، أنه تم إقرار التعديلات الجديدة، مشددًا على أنها لا تزال قيد الدراسة.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ 18 دقيقة
الدوله ما تقصر فيما ينفع البلد..
لاكن والله وتالله لو الغي نظام الكفاله فستعوث العماله بالبلد فسادا وستحدث مشاكل كبيره… سبب هذا التوجه هو وجود تدخلات وضغوط خارجيه بسبب بعض الجنسيات الحاقده على البلد..
اين الحل…؟
الحل عندي انا الداهيه ومستعد اطرحه على وزارة الداخليه …
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 9 دقائق
عمدة الحي شيخ القبيلة الكفيل
لن تستطيع الحكومة الاستغناء عنهم
بعد فشل نظام “وقف الخدمات” أصبح من المتوقع عدم الاستمرار في نظام يتم إقراره.
المستغرب هو نظام الشهود والمزكية في المحاكم المحاكم السعودية ، عدم الاكتفاء بالشهود 🤔