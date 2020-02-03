الجهني: حالة جوية ممطرة على بعض مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة 

علي القحطاني(صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية زياد الجهني حالة جوية ممطرة خفيفة على المنطقة الجنوبية الغربية باتجاه عسير و الباحة ومكة ومرتفعات الطائف.

وأضاف الجهني في تغريدة منشورة بحسابه الرسمي في موقع”تويتر”:” بداية حالة ممطرة خفيفة على المنطقة الجنوبية الغربية باتجاه عسير و الباحة و المنطقة الغربية بما فيها مكة ومرتفعات الطائف خلال الأيام القادمة مع أجواء تميل للاعتدال”.

وأشار الجهني إلي استمرار حالة عدم الاستقرار المناخي والأمطار بعدة مناطق في المملكة، لافتا إلى موجة باردة تنخفض فيها درجات الحرارة.