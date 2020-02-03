أكاديمية الجوهرة تحقق بطولة سوير الناشئين وتطير بلقب براعم بيوت الشباب

سعيد العجل(صدى):

أختتمت مساء الخميس الماضي على ملاعب أكاديمية الجوهرة بحي الشفاء جنوب غرب الرياض بطولة السوبر الرياضية للناشئين والتي نظمتها الأكاديمية بإشراف ومتابعة من رئيس أكاديمية الجوهرة الأستاذ محمد بن قعدان الشيباني وبحضور المستشار الإعلامي الدكتور عبدالعزيز الزير وجمع من الإعلاميين والمهتمين بالمجال الرياضي .

حيث جمعت المباراة النهائية فريقي أكاديمية الجوهرة واكاديمية الديدي

وانتهت المباراة بفوز أكاديمية الجوهرة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين لأكاديمية الديدي .

بعد المباراة قام راع المباراة النهائية االمستشار الإعلامي الدكتور عبدالعزيز الزير بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق أكاديمية الجوهرة فيما سلمت الميداليات الفضية لفريق أكاديمية الديدي .

وقدم رئيس أكاديمية الجوهرة هدية تذكارية للمستشار الإعلامي عبدالعزيز الزير كما تم تكريم الإعلاميين الذين حضروا المباراة النهائية .

كما تمكن فريق أكاديمية الجوهرة للبراعم من تحقيق بطولة بيوت الشباب والتي أختتمت السبت الماضي على ملاعب بيوت الشباب اذ تمكن الفريق من الفوز في مباراتين حيث قابل فريق أكاديميةالجوهرة فريق أكاديمية المطرف في المباراة النهائية وانتهت المباراة بفوز أكاديمية الجوهرة بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف لأكاديمية المطرف وحصول براعم أكاديمية الجوهرة على بطولة بيوت الشباب وتم تتويج اكاديمية الجوهرة وتسليمهم كاس البطولة من

الأمين العام للجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب الأستاذ محمد بن عبدالله الخربوش

بحضور مدير بيوت الأمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض الأستاذ ياسر بن ابراهيم النصار .

بالاضافة الى درع من هيئة الرياضة والميداليات الذهبية .

حيث استلمها منهم المشرف العام على الفئات السنية ومدير العلاقات العامة في أكاديمية الجوهرة تركي العمري

وقدم الاستاذ محمد قعدان الشيباني في تصريح للإعلاميين الشكر لأبنائه نجوم أكاديمية الجوهرة من ناشئين وبراعم على ما قدموه من نجومية ومستوى رائع ومشرف يمثل أكاديمية مميزه مثل أكاديمية الجوهرة

كما اثنى على تميز بطولة السوبر بالحضور الاعلامي لتغطية المباراة وتغطية كل حدث ووجه شكره لسناب الرياض الرياضي وصحيفة صدى في مجمل تغطيتهما للبطولة منذ انطلاقها وحتى نهايتها معبراً عن سعادته بتحقيق الاكاديمية لبطولتين خلال يومين .

كما شكر الشيباني الضيوف الذين حضروا و لرئيس أكاديمية الدريدي ورئيس أكاديمية العاصمة واكاديمية المطرف والضيوف الذين حضروا و المستشار الإعلامي الدكتور / عبدالعزيز الزير

مختتماً حديثه بخالص الشكر و التقدير لمؤسسة نواعم سومه لرعايتها الحفل من جوائز للضيوف

ووجبات للاعبين و تكريم جميع من حضروا .

فيما أشاد المشرف العام على الفئات السنية ومدير العلاقات العامة

تركي العمري بالبطولتين ممتدحاً اداء لاعبيه ومثنياً على أدائهم البطولي وأخلاقهم العالية والتجانس الكبير الذي ساهم بشكل كبير بتحقيق الفريق لبطولتين غاليتين في فئتي الناشئين والبراعم .

مقدمًاً شكره للجهود المميزة التي يبذلها رئيس أكاديمية الجوهرة الأستاذ محمد قعدان الشيباني في تذليل كافة الصعاب التي تواجه اللاعبين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم وتحفيزهم في تحقيق البطولات وهو ما تحقق ولله الحمد .