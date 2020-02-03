«البرهان» في أوغندا سرًا تزامنًا مع زيارة «نتنياهو»

الخرطوم(صدى):

تزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إلى أوغندا اليوم الاثنين.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن «البرهان» سافر إلى مدينية عنتيبي الأوغندية في زيارة غير معلنة، تهدف إلى إجراء مباحثات مع نظيره الأوغندي حول القضايا الإقليمية المشتركة.

يذكر أن «نتنياهو»، كان قد صرّح بأن «إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإفريقيا قد عادت إلى أحضان إسرائيل. هذه العلاقات تتسم بأهمية كبيرة على الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية».