بالصور الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الرائد

نواف السالم(صدى):

واصل فريق الهلال عصر اليوم الاثنين تدريباته الاعتيادية استعداد لمواجهة ضيفه الرائد مساء الأربعاء القادم على استاد جامعة سعود بالرياض.

وذلك ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الجهاز الفني المران اليوم بتدريبات فنية متنوعة حيث خاض اللاعبون مناورة على ثلثي مساحة الملعب، في حين طبق الجهاز الفني عدد من الجمل التكتيكية.

وشارك عمر خربين في تدريبات الفريق الجماعية حيث واصل محمد البريك برنامجه التأهيلي المعد له مسبقا.