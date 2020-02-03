ظهور خاطف للأنظار للأمير عبدالإله بن عبدالعزيز مع نجليه
انتشرت صورة حديثة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين وأبنائه الأمير عبدالعزيز والأمير عبدالمجيد.
ولاقت صورة المستشار الخاص لخادم الحرمين تداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل رواد السوشيال ميديا معها.
وانهالت تعليقات المغردين على صورة المستشار الخاص لخادم الحرمين مع ابنيه والتي خطفت أنظار محبي سموه.
وجاءت تعليقات المتابعين كالآتي:” الله يحفظهم ويبارك فيهم”، “الله يمتعهم بالصحة والعافية”، “الله يطول عمرهم”.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45558 ] نشر منذ 28 دقيقة
يازين الأب لما يشارك عياله لحظات حياتهم
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45558 ] نشر منذ 28 دقيقة
يازين الأب لما يشارك عياله لحظات حياتهم
خالد ابو عودة[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 27 دقيقة
الملك عبدالعزيز رحمه الله أنجب وربى رجالا سيذكرهم التاريخ ويكتب سيرهم بكل فخر خصوصا من ولي الملك منهم أو منصب في الدولةحيث ظهر وبوضوح أثر تلك التربية عليهم العقيدة الصحيحة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتطبيق الشريعة السمحاء والعروبة الاصيلة القوية وهم بدورهم أنجبوا رجالا وقاموا بتربيتهم على نفس النهج …هنيئا لكم المجد آل سعود طارفه وتليده ..حفظكم الله لنا وللعرب والمسلمين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92480 ] نشر منذ 23 دقيقة
حفظهم الله ..
اه يازمن[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يالدنيا الحين هذا الامير عبد العزيز بن عبد الاله اللى كان معى بالمعهد معهد العاصمه برغم انه كان اكبر منى هو بالثانوى وانا ومعى بندر بن سعد فى اولى متوسط ولكن شكله برغم فارق العمر كان صغير بالنسبه لما اراه الان فقد تغير جدا الان اما ابوه الامير عبدالاله فمازلت اتذكر الخلقان اللى اهداها للفنان العراقى سعدون جابر واتبسم واضحك عندما كنت بالعراق وبجلسه مع سعدون جابر وكان يغنى يابو قديله يالاسمر لم شعرك تطشر–لكنى اكتشفت انى غلطان كنت احسب الشيوخ والامراء مايشيبون بسرعه