الأهلي المصري يرفض شكوى الهلال السوداني في «الكاف»

وكالات(صدى):

أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، عن قرارها بعدم تقديم شكوى ضد نادي الهلال السوداني في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وسرد النادي الأهلي في بيان له، التجاوزات التي وقعت من جماهير النادي السوداني خلال مباراة الفريقين يوم السبت الماضي في دوري أبطال أفريقيا 2020 ، سواء سبقت المباراة، أو أثناء سيرها بملعب الجوهرة الزرقاء.

وجاء في البيان: «بدأت بتهديدات مسبقة قبل المباراة، ثم هتافات مسيئة في المدرجات، وإلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري وقذفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة. ثم قيام بعض الجماهير باقتحام الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعبي الأهلي ».

وتابع: «ولولا التدخل الفوري لرجال الشرطة والجيش في السودان ونزولهم إلى أرض الملعب لحدث ما لم يحمد عقباه، ثم استكمال اللقاء في أجواء ليس لها علاقة بالرياضة».

وأكد أن جماهير الهلال تعنتت في الموافقة على مغادرة ملعب المباراة، بعد نهايتها للتربص بلاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري ومحاولة الاعتداء عليهم، الأمر الذي ترتب عليه إجبار البعثة بالكامل وجماهير الأهلي المرافقة على عدم مغادرة ملعب المباراة، بناءً على تعليمات من رجال الشرطة السودانية لحين انصراف جماهير الهلال.

وأكد الأهلي، أنه لن يقدم شكوى ضد الهلال السوداني، لعدة اعتبارات وهي: العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وتثمينًا لجهود السؤولون في الشرطة والجيش السوداني، الحرص الكامل من النادي الأهلي على ألا يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق الضرر البالغ، خاصًة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تابع الأحداث وقد يقوم بتطبيق النصوص اللائحية بعد التجاوزات والاعتداءات التي شهدها ملعب المباراة.

ولاقى البيان رفضًا شديدًا من جماهير الأهلي المصري، الذين طالبوا بتقديم شكوى ضد التجاوزات التي لحقت بالفريق، واعتبروا قرار الإدارة «مثالية فارغة»، مؤكدين أن عدم اتخاذ موقف سيجعل النادي عُرضة لحدوث تلك التجاوزات من أي فريق آخر.

وكان الأهلي قد تعادل بنتيجة 1-1 مع الهلال في أم درمان وخطف بطاقة التأهل لربع النهائي بينما ودع الفريق السوداني البطولة.