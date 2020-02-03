تحديد موعد كلاسيكو الأرض رسميًا

وكالات(صدى):

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وضيفه برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد، الموافق 1 مارس المقبل، الساعة التاسعة بتوقيب إسبانيا والـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو في الدور الأول كانت قد انتهت بالتعادل السلبي، على ملعب النادي الكتالوني.

ويحتل الملكي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بـ 49 نقطة من 22 مباراة، ويأتي برشلونة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد.