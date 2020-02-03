فيديو .. مجهول يحطم رأس عشريني ويتركه بداخل سيارة في حائل

حائل(صدى):

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو ظهر فيه رجل توقف فجأة بسيارته ثم تركها بإحدى الطرق بشمال حائل، حيث اتضح فيما بعد بأن السيارة كانت بها مواطن عشرينى مقتول.

وأوضح الفيديو أن المتورط في مقتل المواطن كان ينتظره سيارة أخرى، حيث ركد إليها مسرعًا وركبها، وانتلقت السيارة فورًا بعيدًا دون معرفة إلى أين اتجهت بعد ذلك، فيما عثر المتوجدون في الموقع على القتيل وتظهر عليه علامات الضرب، ورأسه مهشمة.

من جهته، فتواصل الجهات الأمنية مباشرة الحادث لكشف ملابساته وضبط المتورطين فيه.