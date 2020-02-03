استشاري: عمليات تدبيس وطي المعدة أثبتت فشلها بشكل كبير (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

تحدث أستشاري جراحات السمنة المناظير وجراحات إعادة عمليات السمنة المعقدة، الدكتور عوض القحطاني، عن عملية تكميم المعدة والمضاعفات التي سببتها عمليات تدبيس أو طي المعدة.

وقال خلال لقائه ببرنامج «سيدتي»، إن «عملية التكميم هي قص 75% من المعدة، وجميع جراحين السُمنة في العالم متفقين على ذلك، وهناك 80% من الغدد التي تفرز هرمون الشهية موجود في الجزء الذي سيتم قصه ».

أضاف: « 75% من جراحين العالم ومن مرضى العالم يحبون يسوون تلك العملية، وهناك مرضى لا يصلح معهم هذه العملية مثل اللي عندهم ارتجاع أو عندهم تغيرات في الأنسجة ».

وأردف: «هناك عمليات قديمة مثل عملية تدبيس المعدة وطي المعدة وأثبتت فشلها بشكل كبير ولم يعد أحد يسويها، وكذلك تسبب في مضاعفات عديدة للمرضى ».

وأشار إلى أن «عملية تكميم المعدة تنقص 70% من وزن الشخص، ونسبة نجاحها تصل إلى 98%».