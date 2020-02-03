بالفيديو.. قانوني عن إلغاء قسم العائلات بالمطاعم: خطوة اقتصادية لا شأن له بالعادات  

علي القحطاني(صدى):

علق المحامي والمستشار القانوني عبدالله بن سعد على قرار إلغاء مدخلي “الأفراد” و”العائلات” بالمطاعم.

وقال بن سعد، خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية إن القرار يعتبر خطوة اقتصادية ولا شأن له بالعادات والأعراف الإجتماعية، مشيرا إلي أن القرار يتعلق بإلغاء المداخل وليس الأقسام.

وأوضح بن سعد أن القرار جاء للحد من التوسع العمراني ولإعطاء التاجر فرصة لمزيد من الربح وعدم تحميله مزيد من الخسائر المادية، مردفا أن القرار مرتبط بأوضاع اقتصادية بحتة ليس له أي شأن بالعادات والتقاليد.

ولفت بن سعد:” هناك فئة يصطادون في الماء العكر لا يفرقون بين الاختلاط والالتقاء”.