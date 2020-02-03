بالفيديو.. قانوني عن إلغاء قسم العائلات بالمطاعم: خطوة اقتصادية لا شأن له بالعادات
علق المحامي والمستشار القانوني عبدالله بن سعد على قرار إلغاء مدخلي “الأفراد” و”العائلات” بالمطاعم.
وقال بن سعد، خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية إن القرار يعتبر خطوة اقتصادية ولا شأن له بالعادات والأعراف الإجتماعية، مشيرا إلي أن القرار يتعلق بإلغاء المداخل وليس الأقسام.
وأوضح بن سعد أن القرار جاء للحد من التوسع العمراني ولإعطاء التاجر فرصة لمزيد من الربح وعدم تحميله مزيد من الخسائر المادية، مردفا أن القرار مرتبط بأوضاع اقتصادية بحتة ليس له أي شأن بالعادات والتقاليد.
ولفت بن سعد:” هناك فئة يصطادون في الماء العكر لا يفرقون بين الاختلاط والالتقاء”.
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 56 دقيقة
هذا المعيوف مفتي روتانه ماشاءالله سار يفتي على قناة الاخباريه
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 55 دقيقة
هل في الحرم المكي الشريف و الحرم المدني
مدخل نساء و آخر للرجال
وهل يوجد في الطواف والسعي قسم النساء وقسم الرجال..؟!
اليس هذا اختلاط..؟
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 36 دقيقة
لا تشبه مكه بالمطاعم يا عزيزي اذا دخلت انت وعائلتك اي مطعم يبون ياخذون راحتهم ويتناولون وجبتهم
وهي تعتبر خصوصيه اجل وش رايك قصور الافراح تكون مختلطه يمكن افضل
هناك[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 17 دقيقة
الكلام هذا يكون عندما يكون المجتمع غير راسمالى ولايكون المجتمع باغلبيته كفلاء للعمال مايعنى وجود التخفيف من العماله بشكل كبير لتعمل النساء بالمطاعم بشكل اكبر اما وجبة افطار او غداء على وجوه جلم رفيق او بتاتون بهالشباب واللى بيغازل وممكن يرمى الصحون بوجه رواد المطعم لاخق قدام عجوز ماعاد هى برتقال–
اقول-
ياشين السرج على البقر