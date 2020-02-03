تجدُّد إصابة عثمان ديمبيلي

وكالات(صدى):

عانى الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، من إصابة عضلية خلال تدريبات الفريق اليوم الاثنين.

جاء ذلك بعد فترة قصيرة من عودة «ديمبيلي» إلى تدريبات البارسا حيث غاب شهرين ونصف إثر إصابته؛ لينهي النجم الفرنسي تدريباته اليوم مبكرًا.

يذكر أن حساب النادي الرسمي على «تويتر» كان قد نشر صورة للاعب في التدريبات قبل أن يعود ويحذفها بعد الانسحاب المبكر له من الحصة التدريبية.

و أُصيب عمان ديمبيلي، في مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا يوم 27 نوفمبر الماضي، لكنه عاد مؤخرًا قبل أن تتجدد إصابته.