بالفيديو.. وسيم يوسف يخرج عن صمته بعد إعفائه من جامع الشيخ زايد: «أنا لست صنم»

أبوظبي(صدى):

علق الداعية الإماراتي وسيم يوسف على أعفائه من جامع الشيخ زايد، مشيرًا إلى تعرضه وأسرته للتنمر في الإمارات .

وظهر وسيم يوسف يبكي قائلا إنه باع سيارته من أجل القضايا ورد كرامته والسيارة التي يقودها خلال الفيديو ليست ملكه .

وناشد وسيم يوسف الشباب الإماراتي بعدم الخوض في أصله ، مشيراً إلى أن والدته وأولاده ليس لهم ذنب.

وقال وسيم : ” بالله لا تؤذوني بالكلام .. ديننا نهانا عن سب الأصنام وأنا لست صنم”، مؤكدا أن من اخطأ في حقه لو تقدموا بالاعتذار له سوف يسامحهم .

وأضاف : ” حسبي الله ونعم الوكيل .. وإن اعتذروا وجنحوا للسلم سوف أكون نعم الأخ لهم ” .