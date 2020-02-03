بالفيديو.. وسيم يوسف يخرج عن صمته بعد إعفائه من جامع الشيخ زايد: «أنا لست صنم»
علق الداعية الإماراتي وسيم يوسف على أعفائه من جامع الشيخ زايد، مشيرًا إلى تعرضه وأسرته للتنمر في الإمارات .
وظهر وسيم يوسف يبكي قائلا إنه باع سيارته من أجل القضايا ورد كرامته والسيارة التي يقودها خلال الفيديو ليست ملكه .
وناشد وسيم يوسف الشباب الإماراتي بعدم الخوض في أصله ، مشيراً إلى أن والدته وأولاده ليس لهم ذنب.
وقال وسيم : ” بالله لا تؤذوني بالكلام .. ديننا نهانا عن سب الأصنام وأنا لست صنم”، مؤكدا أن من اخطأ في حقه لو تقدموا بالاعتذار له سوف يسامحهم .
وأضاف : ” حسبي الله ونعم الوكيل .. وإن اعتذروا وجنحوا للسلم سوف أكون نعم الأخ لهم ” .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 41 دقيقة
انا استغرب من الناس الذين يتنكرون لأصلهم..
والله لو كنت من عائلة يهودية او نصرانية او هندوسية،
اقولها أن والدي أسلموا ويعيشون في السعودية.
سيدنا عمر ابن الخطاب كان من رؤوس الكفر والشرك وعندما أسلم أصبح ممن نشر الإسلام في بلاد الفرس والروم
وغيره من الصحابة انتقلوا من الكفر والشرك للإسلام .
بلال الإفريقي الأسود ..افضل عند الله من كبار رؤوس العرب
محماس السادس[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ 31 دقيقة
بل واجب شرعا فضحك فقد لبست ثوب التدين لتسى للدين واليوم تلقا جزاك يا بدكاش بن شاكوش
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45558 ] نشر منذ 27 دقيقة
طيب
محماس السادس[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ 23 دقيقة
رد كرامته….؟
روح خذ حقك وكرامتك من اليهود يا بدكاش..بعت ارضك وتنكرت لاصلك وصرت اماراتي🤣😂🤣🤣😂
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4745 ] نشر منذ 22 دقيقة
دعوا الخلق للخالق سبحانة
فهو اعلم بهم وما يخفون .
ولن يحاسب احد عن احد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54078 ] نشر منذ 17 دقيقة
الي يتشمتون
أحذروا
والله مايتشمت بشخص ناقص
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92480 ] نشر منذ 16 دقيقة
طيب ..