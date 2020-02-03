إزالة تعديات بمساحة 285 ألف م2 على أراضي حكومية بنطاق طيبة

حسن الزهراني(صدى):

أزالت بلدية طيبة الفرعية عدد من التعديات و الإحداثات على مواقع مختلفة لأراضي حكومية داخل النطاق. بمساحة قدرت بـ أكثر من 285000 الف م2

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي أن الفرق البلدية رصدت إحداثيات وتعديات مختلفة وهي عبارة عن أسوار ومباني شعبية تم استحداثها بطرق غير نظامية وبدون تراخيص أو متمسكات شرعية، وتقدر مساحتها بــ 285000 متر مربع تقريبًا وأشار رئيس بلدية طيبة بأن البلدية الفرعية سوف تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدين على الأراضي الحكومية، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة الغير نظامية.