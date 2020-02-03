عشرات الزوار يتعرفون على خدمات خيركم ويتطلعون على مصحف عثمان

نايف السالم(صدى):

توافد العشرات من الزوار صباح اليوم على معرض جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة لمشاهدة مصحف عثمان بن عفان – رضي الله عنه – وللتعرف على خدماتها التعليمية ، وذلك بمناسبة مشاركتها في حفل انطلاق فعاليات مسابقة الأمانة العامة للقرآن الكريم بجامعة جدة لطلاب وطالبات التعليم بالمحافظة في عامها الحادي عشر.

وأبان مدير العلاقات العامة والاعلام بخيركم الأستاذ عبدالله بن أحمد الغامدي أن مشاركة الجمعية تأتي في إطار وجودها السنوي في المسابقة السنوية التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، للتعريف بالدور الكبير الذي تقوم به خيركم في مجال تعليم كتاب الله وذلك عبر حلقاتها التقليدية والالكترونية وتطبيقاتها التعليمية المتوفرة بالأجهزة الذكية بعدة لغات ، وكذلك تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ومنسوبي القطاعات الحكومية والعسكرية .

مبيناً أن معرضها وجد تفاعلاً كبيراً من المسؤولين والزوار والذين نالت اعجابهم وسعوا لمعرفة كيفية الاستفادة من خدماتها المتنوعة التي تصب في تعليم وحفظ كتاب الله.

الجدير بالذكر أن مسابقة جامعة جدة ستكون خلال الفترة من الـ 8 حتى 12 من الشهر الحالي بمشاركة 21 جهة من جهات التعليم بجدة ، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون ريال سيحصل عليها الفائزين والفائزات بالمسابقة.