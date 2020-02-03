الأحوال المدنية تمد ساعات العمل إلى المساء في عدد من مكاتبها

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الأحوال المدنية اليوم الاثنين، عن تم تمديد ساعات العمل في عدد من مكاتبنا حول المملكة حتى الساعة الثامنة مساءً.

ونشر الحساب الرسمي للأحوال المدنية مقعط فيديو عبر ” تويتر ” أعلن من خلاله عن تمديد ساعات العمل في المكاتب.

وعلق الحساب على الفيديو قائلا : لراحتكم تم تمديد ساعات العمل في عدد من مكاتبنا حول المملكة حتى الساعة الثامنة مساءً لمعرفة المكاتب المكلفة بالعمل في الفترة المسائية نأمل الاطلاع على نظام المواعيد الإلكتروني عبر منصة أبشر.